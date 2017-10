Total imprOFFisiert | Theatersport | Monster-Special

Jeder Abend eine Uraufführung!Hier wird auf Euren Zuruf gespielt, was Ihr auf der Bühne immer schon mal sehen wolltet. Ohne Kostüme, Requisiten oder Schnick-Schnack.Interaktives Theater deLuxe!Habt ihr schon mal Putin und Hillary Clinton in einer heißen Liebesaffäre gesehen? Oder ein Musical über die weltberühmten Terrakottaarmee? Oder habt Ihr schon mal die Reunion von Prince, David Bowie und Peter Lustig im Himmel erlebt?Werdet Ihr auch nicht mehr! Denn das sind alles Szenen, die es in unserem Kult-Klassiker schon zu sehen gab.Also kommt vorbei und vielleicht erlebt ihr dann ja dann die sensationelle Premiere von…….. (Bitte hier Eure Wunschszene einsetzen)!MEHR INFOS UNTER: WWW.OFF.THEATER