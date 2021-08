Mit 1. Juli 2021 übernahm Dipl.-Kfm. Rudolf Bauer, MBA, das Amt des Präsidenten des Rotary Clubs Schärding von Frau Dr. Sylvia Grünberger. Derzeit besteht der Club aus 44 Mitgliedern, davon 7 Frauen. Beim Übergabemeeting ließ Dr. Sylvia Grünberger ihr außergewöhnliches Jahr ihrer Präsidentschaft Revue passieren.

Auch Corona konnte den RC Schärding nicht stoppen sich karitativ in der Region zu engagieren. Im Frühherbst wurden je 4 Notebooks der MMS Schärding und der MS Schardenberg zur Verfügung gestellt. Zu Weihnachten wurde der Sozialmarkt Schärding mit DM-Gutscheinen unterstützt. Das Projekt GIRLS STEP UP in Zusammenarbeit mit den Streetworkern Schärding hilft benachteiligten jungen Frauen aus der Region. Zusammen mit 10 Clubs Region OÖ West konnte der Therapiegarten der Kinderpsychiatrie Grieskirchen neu gestaltet werden. Die finanzielle Unterstützung mehrerer Familien und Jugendlichen im Bezirk Schärding kam in diesem Jahr auch nicht zu kurz.

Nach einem erfolgreichen und sehr intensiven Clubjahr bedankte sich Präsidentin Dr. Sylvia Grünberger bei seinem ebenfalls scheidenden Vorstandsteam und übergab ihr Amt an Dipl-Kfm. Rudolf Bauer, MBA.