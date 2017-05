50 Jahre NMS Riedau

08.05.2017, 12:11 Uhr

1967 startete der Schulbetrieb in der Hauptschule Riedau mit 2 Klassen.Amfeiern wir ab 18 Uhr in unserer Schule das. Zu diesem Festabend laden wir alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler sehr herzlich ein. Im Festakt und in einer Ausstellung bringen wir einen Querschnitt durch die 50 Jahre.Aber es soll auch Zeit bleiben, um ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler zu treffen und ein paar nette Stunden mit ihnen zu verbringen.Es ist eine gute Gelegenheit, die ehemaligen Klassenkameraden bei einemwiederzusehen. Gerne sind wir bei der Organisation behilflich.

Amgedenken wir beim Gottesdienst um 8.45 Uhr der verstorbenen Schüler/innen und Lehrer/innen.Für einbitten wir um Unterstützung: wir benötigen gestrickte oder gehäkelte bunte Quadrate, ca. 20 x 20 cm oder 10 x 10 cm groß (Farben, Muster, Dicke der Wolle etc. können beliebig sein)Weitere Infos unter 0676/9227387 oder s414052@eduhi.at.