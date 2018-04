FF Enzenkirchen beübt Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens!

21.04.2018, 22:37 Uhr

Bei der Nachbesprechung griff Kommandant HBI Essl Markus die Übung nochmals auf und analysierte positive sowie auch verbesserungswürdige Vorgehensweisen. Angesprochen wurde dabei auch die Löschwasserversorgung in dieser Ortschaft. Darum ist es sehr wichtig solche Übungen auch in etwas abgelegeneren Ortschaften durchzuführen, um im Ernstfall die notwendigen Maßnahmen in Punkto Wasserversorgung rasch zu treffen. In Summe darf man erwähnen, dass sich die Zusammenarbeit der verschiedensten taktischen Einheiten auf höchstem Niveau und als sehr professionell abgespielt hat.Das Kommando der Feuerwehr Enzenkirchen bedankt sich sehr herzlich bei der Familie Gföllner-Killingseder für das zur Verfügung stellen diese Objektes und die anschließende Verpflegung sowie bei Übungsleiter HBM Gföllner für das Ausarbeiten dieser tollen Frühjahrsübung!