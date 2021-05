Public Viewing, Live-Konzerte und feine Kulinarik im Salettl zum Grünen Baum in Steinakirchen am Forst.



STEINAKIRCHEN. Anpfiff! Am 11. Juni startet nicht nur die Fußball-Europameisterschaft, sondern gleichzeitig auch das "SAXXlettl Kultur Pop Up" in Steinakirchen am Forst.

Das heißt, neben Anpfiff für Fußballfans auch Anpfiff für Livekonzerte, für Frühschoppen, für ein Pubquiz sowie vor allem aber Anpfiff für das kulturelle Beisammensein.

"SAXXlettl Kultur Pop Up": David Kellnreiter und Anton Sachslehner laden ins Salettl zum Grünen Baum in Steinakirchen am Forst.

Aus Liebe an der Sache



David Kellnreiter und Anton Sachslehner starten im und um das "Salettl zum grünen Baum" im Steinakirchner Ortszentrum aus Liebe an der Sache ein Projekt, das die Menschen nach einer sehr herausfordernden Zeit endlich wieder zusammenbringen soll.

Anton Sachslehner, der 14 Jahre lang erfolgreich die Bar "SAXX" in Wien betrieben hat, blickt dem Projekt schon mit großer Vorfreude entgegen: "Jeder der mich kennt, weiß, dass ich meiner Heimat – dem Mostviertel – immer tief verbunden war. Und ein Fußballnarr bin ich ja sowieso", sagt er schmunzelnd.

Im täglichen Betrieb werden bis zum 11. Juli alle EM-Spiele live auf einer acht Quadratmeter großen LED-Wand gezeigt, feine neapolitanische Pizzen aus dem Kuppelofen serviert und die Gäste mit erfrischenden Getränken verwöhnt. Dabei wird der Fokus auf Produkte aus dem Mostviertel gelegt.

"Wir beziehen unter anderem Säfte, Most und Rohschinken direkt von Landwirten aus Steinakirchen", ist David Kellnreiter stolz auf die regionale Wertschöpfung. An spielfreien Tagen gibt es viel Livemusik. Verschiedene Musikgruppen – vom Akustik-Duo bis zur Big Band – werden für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Zweimal wird auch ein Frühschoppen stattfinden, bei dem volkstümliche Musikgruppen die musikalische Umrahmung übernehmen und ein Kistenbratl die kulinarische.

Toller Zusammenhalt



"Ich bin im Moment völlig überwältigt von dem tollen Zusammenhalt, der in Steinakirchen vorherrscht. Jeder bietet sofort seine Hilfe an und bringt sich aktiv ein. Daran merkt man einfach, wie wichtig der kulturelle Neustart für alle ist. Jeder scheint froh zu sein, dass endlich wieder etwas passiert. Sonst wäre dieses Projekt mit unter einem Monat Vorlaufzeit aber auch nicht realisierbar", berichtet David Kellnreiter von den umfangreichen organisatorischen Vorbereitungen.

Aktuelle Informationen gibt es laufend auf der für das Projekt eingerichteten Facebook-Seite "Saxxlettl Kultur Pop Up".