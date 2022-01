"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne"...

Am Beginn des Neuen Jahres 2022 schlagen wir ein neues Kapitel im Buch unseres Lebens auf. Wir finden eine leere Seite und es liegt an uns, sie zu gestalten. Jeder hat andere Ziele, Wünsche und Träume. Mögen sie alle in Erfüllung gehen!

Die folgenden Zeilen von meiner Herzensinsel Irland beschreiben, was ich Allen wünsche möchte:

"Möge die Straße dir freundlich entgegen kommen.

Mögest du den Wind immer im Rücken haben.

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen.

Und der Regen sanft auf deine Felder fallen.

Und bis wir uns wiedersehen,

möge Gott dich schützend in seiner Hand halten."

Vergessen wir nicht, uns Zeit für uns selbst zu nehmen, aber auch Zeit anderen zu schenken.

In diesem Sinne ein Gesegnetes und Gesundes, Neues Jahr, viele schöne Glücksmomente und immer einen Sonnenstrahl im Herzen!