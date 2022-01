Die Eisenstraße Niederösterreich lädt zum Online-Impulsvortrag mit Christoph Engl.



REGION. Diese Veranstaltung ist nicht nur für Touristiker eine absolute Empfehlung: Christoph Engl gibt am Donnerstag, 3. Februar um 19 Uhr Einblicke in die Welt der Tourismuswerbung und des Standortmarketings.

Die LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich konnte den Südtiroler Markenpionier jetzt für einen Online-Impulsvortrag gewinnen.

"Destination Branding"



Christoph Engl hat die Marke Südtirol erfolgreich aufgebaut, mit "Destination Branding" ein Standardwerk zum Thema verfasst und ist mittlerweile als CEO der Oberalp-Gruppe tätig, wo er für Bergsportmarken, wie Dynafit oder Salewa, verantwortlich ist. Wie wird eine Region zur Marke? Was differenziert sie vom Mitbewerb? Und wie verbindet man Tourismuswerbung und Standortmarketing? Diese Fragen stehen bei der Veranstaltung im Mittelpunkt.

Klare und einheitliche Positionierung



Die Eisenstraße Niederösterreich hat sich 2021 sehr intensiv mit Zukunftsprojekten für die neue LEADER-Förderperiode von 2023 bis 2027 beschäftigt. Dabei zeigte sich, dass eine klare und einheitliche Positionierung des Lebens- und Wirtschaftsraums eine wesentliche Grundlage für künftige Maßnahmen und Projekte darstellt.

"Für all jene, die sich mit Marketing und Positionierung – egal ob im eigenen Betrieb, in der Gemeinde oder in der Region – beschäftigen, wird der Online-Impulsvortrag mit Christoph Engl sicher sehr spannend und lehrreich werden", meint Eisenstraße-Obmann Werner Krammer.

Anmeldung ist erforderlich



Eine Anmeldung zum Online-Impuls-Vortrag auf anmeldung.eisenstrasse.info/regionsmarke ist erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung wird aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Niederösterreich kofinanziert.

Weitere Infos auf eisenstrasse.info