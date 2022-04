Eisenstraße beschließt neue LEADER-Strategie: Ehrgeizige Ziele und breite Zustimmung in Gresten



GRESTEN. In dem, im letzten Herbst neu eröffneten Begegnungszentrum der Firma Welser Profile in Gresten beschloss die Eisenstraße Niederösterreich ihre neue LEADER-Strategie.

Wirtschaftsraum und Natur



Unter dem Titel "Dynamischer Wirtschaftsraum in intakter Natur" wird der Regionalentwicklungsverein im Mai schließlich seine Bewerbung im Landwirtschaftsministerium abgeben.

LEADER ist das Programm der Europäischen Union zur Förderung des ländlichen Raums.

Es wird vom Bund und den Ländern kofinanziert und ermöglicht die Umsetzung von kooperativen und innovativen Projekten in unserer Region.

200 Menschen arbeiten mit



"Über 200 Menschen haben seit dem Vorjahr an unserer Regionsstrategie mitgearbeitet. Gemeinsam mit unseren 24 Mitgliedsgemeinden möchten wir diesen Weg ins Morgen gehen", sagt Eisenstraße-Obmann Bürgermeister Werner Krammer.

In den fünf Themenfeldern Landwirtschaft, Wirtschaft, Klima und Mobilität, Tourismus und Kultur sowie Soziales und Zusammenleben werden Leitprojekte bis zum Jahr 2027 umgesetzt. Die Mitglieder der Vollversammlung beschlossen die Ziele und Schwerpunkte der LEADER-Strategie einstimmig.

Rundgang und Schmankerl



Neben Welser-Profile-Geschäftsführer Andreas Welser und Eisenstraße-Ehrenobmann Andreas Hanger nahmen zahlreiche Gemeindevertreter und viele engagierte Ehrenamtliche an der Versammlung im innovativen Rahmen des Begegnungszentrums der Firma Welser teil.

Vor dem Start der Sitzung konnten sich Teilnehmer bei einem Rundgang über das neue Ausbildungszentrum der Firma Welser Profile GmbH begutachten.

Die Veranstaltung klang bei Köstlichkeiten vom Eisenstraße-Wirten Gasthaus Kummer aus.

LEADER seit dem Jahr 1996



Die Eisenstraße Niederösterreich ist eine von 18 LEADER-Regionen in unserem Bundesland. Das LEADER-Programm wird seit 1996 vom Eisenstraße-Büro umgesetzt, die aktuelle Periode läuft sehr erfolgreich. Kurz vor der Vollversammlung wurde das bereits 100. Projekt beschlossen.

Infos über die Eisenstraße Niederösterreich



Die Eisenstraße besteht aus 24 Mitgliedsgemeinden, über 110 Mitgliedsbetrieben und über 360 Betrieben in Zweigvereinen. Gearbeitet wird in neun Projektgruppen und sieben Themenfeldern.

Weitere Infos auf eisenstrasse.info