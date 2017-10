Harry Prünster feiert mit den Göstlingern

AT

GÖSTLING. Im Zuge der Auszeichnung des Wildnisgebiets Dürrenstein zum UNESCO-Weltnaturerbe findet am Sonntag, 8. Oktober am Dorfplatz in Göstling das Weltnaturerbe-Fest statt. Ein unterhaltsames Programm mit Stargast Harry Prünster und schmackhafte Köstlichkeiten aus der Region erwarten die Besucher bei dieser einzigartigen Veranstaltung.