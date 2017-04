Kabarettist Düringer live in Steinakirchen

, Unterer Markt 17 , 3261 Steinakirchen am Forst AT

STEINAKIRCHEN. Im Zuge seiner "Wirtshaustour" gastiert der Kabarettist Roland Düringer am Freitag, 5. Mai und am Samstag, 6. Mai im Salettl in Steinakirchen. Da die Veranstaltung am Freitagabend schon lange restlos ausverkauft ist, gibt's am Samstag um 11 Uhr einen Zusatztermin. Karten erhält man um 28 Euro in der Pizzeria Verona, der Volksbank und der Raiffeisenbank.