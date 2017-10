Konzert von Musica Capricciosa

Pralinen für die Ohren & Schmankerl für den Gaumen Ein Gustostück der besonderen Art - das Augsburger Tafelkonfektvon Valentin Rathgeber - selten aufgeführte barocke Unterhaltungsmusik vom Feinsten sowie regionale Schmankerl von „So schmeckt NÖ“ -präsentiert von den Seminarbäuerinnen



Wie Filmszenen präsentieren sich die einzelnen Teile des Stückes, in dem das Alltagsleben der Menschen lustig kommentiert wird, wie z. B. die „Drey Sauff-Brüder“ oder das Geburtstagsständchen auf einen wichtigen Würdenträger - und nicht nur da wurde der alte Text ein wenig auf die Gemeinde Wieselburg-Land umgeschrieben.

Für die instrumentale Begleitung der professionellen Stimmen von musicapricciosa hat Ulrike Weidinger wie immer KollegInnen aus der Alten-Musik-Szene eingeladen, die auf Originalinstrumenten musizieren werden.

Im Anschluss an das „Ohren-vergnügende und Gemüth-ergötzende Tafelkonfekt“ (so der Originaltitel) singt der Kammerchor im Arkadenhof Werke von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy, evergreens der comedian harmonists, eine jazzige Liebeserklärung an den Kaffee sowie echte, unverfälschte Volkslieder im Festsaal. Die 20 SängerInnen von MC präsentieren sich dabei samtweich im Klang, intonationssicher und stark im Ausdruck.