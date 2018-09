Die Nixhöhle bei Frankenfels - ein Naturjuwel in unserer Heimat

09.09.2018, 21:50 Uhr

Tourismusattraktion Nixhöhle

Es ist eigentlich eine Schande, denn ich war seit mehr als 30 Jahren nicht mehr in der Nixhöhle bei Frankenfels. Jetzt habe ich den überfälligen Besuch nachgeholt und bin von diesem Naturjuwel noch immer überwältigt. Sehenswerte Tropfsteingebilde aus schneeweißen Bergmilchschichten wie zum Beispiel die "Madonna" oder der "Kaskadenfall" lassen den Rundgang zu einem einmaligen und unvergesslichen Erlebnis werden.Eine Führerin begleitete uns durch das Höhlen-Labyrinth und führte uns in zwei verschiedene Gänge, die meist sehr eng und furchteinflößend waren. Weiters besichtigten wir verschiedene Hallen, unter anderem die Bärenhalle, in der vor langer Zeit Höhlenbären gehaust haben. Diese sollen laut Untersuchungen Kräuterliebhaber gewesen sein.Die Höhle ist 1.410 Meter lang und weist einen Höhenunterschied von 70 Metern auf. Entstanden ist sie durch große Gebirgsbewegungen mit Spannungsauslösungen, die sich in Einbrüchen, Auffaltungen und Schuppenbau äußerten. Die Nixhöhle ist für Besucher an Sonn- und Feiertagen bis zum 26. Oktober geöffnet.