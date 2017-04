Helden in Uniform in Scheibbs

24.04.2017, 14:43 Uhr

Bei der Feuerwehrhaus-Eröffnung in Scheibbs gingen wir der Frage nach, was einen echten "Floriani" ausmacht.

SCHEIBBS. "Die Flammen müssen im Herzen lodern", sovon der Scheibbser Feuerwehr auf die Frage, was einen echten Feuerwehrmann ausmacht. Während für die Jung-Florianisundvor allem die Hilfsbereitschaft und der Spaß zählt, weistauf die wichtige Rolle der Feuerwehrleute im gesellschaftlichen Leben hin, die sie neben ihren Einsätzen erfüllen. Für Kommandantist es besonders schön, die Dankbarkeit der Menschen nach Einsätzen zu spüren undfindet, dass sich die Kameraden vor allem durch Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft auszeichnen sollten, aber auch ihre Ängste unter Kontrolle haben müssen., der mit seinen Kameradenundvon der Feuerwehr Reinsberg in Scheibbs zu Besuch war, schätzt den freiwilligen Einsatz, aber auch die Präsentation in der Öffentlichkeit und vor allem, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Ehrengäste, wie Bezirkshauptmann, Stadtpfarrer, der auch die Segnung übernahm, und der neue Landes-Vizebestaunten das neue Feuerwehrhaus. Die "Youngsters"amüsierten sich mit ihren Freundenundund ließen sich vonundein Feuerwehrauto zeigen, denn früh übt sich, wer ein Kommandant werden will.