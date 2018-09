Lunz: Scheckhefte raus für unseren Urwald

12.09.2018, 15:33 Uhr

Das "Haus der Wildnis" als Leuchtturmprojekt im alpinen Mostviertel: Starker Start für die Spendenaktion.

Homepage als Drehscheibe



Das erste Weltnaturerbe



Vorstellung im WasserCluster



Die ersten edlen Spender



Wie man das "Haus der Wildnis" unterstützen kann



Unterstützer-Pakete im Überblick



LUNZ. Der Stellvertreter der Landeshauptfrau, Stephan Pernkopf, gab am vergangenen Freitag den Startschuss für die Spendenaktion zum Bau des "Haus der Wildnis" in Lunz am See. Fünf Millionen Euro kostet das touristische Leuchtturmprojekt im alpinen Mostviertel, den Großteil der erforderlichen Mittel stellen öffentliche Fördergeber zur Verfügung. Durch Spenden von Privatpersonen, Vereinen, Unternehmen und Gemeinden sollen insgesamt mindestens 500.000 Euro zusammengetragen werden.Zentrale Drehscheibe der Aktion ist die Webseite www.haus-der-wildnis.at . Zehn attraktive Pakete stehen zur Verfügung."Die Unterstützer können für 50 Euro symbolisch einen Quadratmeter Wildnis oder um 120 Euro ein Familienpaket erwerben. Für Firmen oder Vereine gibt es spannende Exkursionen oder ein Gala-Dinner mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf", sagt Christoph Leditznig vom Wildnisgebiet Dürrenstein. "Dass sich schon zum Auftakt so viele Spender bereit erklären mitzuhelfen, zeigt die regionale Bedeutung dieses Projekts", betont Landesvize Stephan Pernkopf.Im Vorjahr wurde das Wildnisgebiet Dürrenstein zum ersten UNESCO-Weltnaturerbe Österreichs erklärt, es erstreckt sich über die Gemeinden Göstling an der Ybbs, Lunz am See und Gaming. Um der hohen Auszeichnung gerecht zu werden, hat sich das Land Niederösterreich entschlossen, gemeinsam mit privaten Unterstützern ein einzigartiges Weltnaturerbe-Zentrum, das Haus der Wildnis, zu errichten.Bei der Auftaktveranstaltung im Wassercluster Lunz begrüßte Bürgermeister Martin Ploderer neben Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf auch Eisenstraße-Obmann und Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger, den Landtagsabgeordneten Anton Erber, Bezirkshauptmann Johann Seper sowie viele Bürgermeister-Kollegen aus Ybbs- und Erlauftal.Die Spender Joachim Mayr (Tischlerei Mayr, M&G), Thomas Esletzbichler (Leitschienen Esletzbichler), Dominik Daurer (Landhotel Zellerhof, Daurer Reisen), Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer (Hollenstein an der Ybbs), Braumeister Peter Bruckner (Erzbräu) und Frida Ritzinger aus Lunz am See, erklärten im Gespräch mit Moderator Hannes Käfer ihre Beweggründe. Der Lunzer Vizebürgermeister Josef Schachner gab einen Überblick über die ersten vorbereitenden Baumaßnahmen. Das Ensemble "flötissimo" umrahmte den Abend musikalisch.Spenden können nicht nur online auf www.haus-der-wildnis.at abgegeben werden, sondern auch mittels Banküberweisung (AT15 3293 9000 0051 8530) oder telefonisch unter Tel. 07482/43203. Der derzeitige Spendenstand für die Errichtung des Hauses der Wildnis beträgt 179.365 Euro."Jeder Euro zählt und bringt das Projekt seiner Fertigstellung ein Stück näher", so die Projektinitiatoren unisono.Ein symbolischer Quadratmeter Wildnisgebiet in Form eines Posters mit Beschreibung der schönsten Wanderungen rund ums Wildnisgebiet + 1 Eintrittskarte für das Haus der Wildnis

Ein symbolischer Quadratmeter Widnisgebiet in Form eines Posters mit Beschreibung der schönsten Wanderungen rund ums Wildnisgebiet + Eintrittskarten für 2 Erwachsene und 2 Kinder für das Haus der WildnisGala-Dinner mit LH Johanna Mikl-Leitner und LH-Stv. Stephan Pernkopf im Herbst/Winter 2018 im Palais NÖ in WienCandle Light Dinner mit LH Johanna Mikl-Leitner und Auftritt eines bekannten Künstlers im Jänner/Februar 2019 im Oktogon in WienWachau-Schiffreise Krems-Dürnstein-Krems mit Ehrengast Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf inkl. Begrüßungscocktail und Abendessen an Bord. Im Frühsommer 2019.Exklusive, geführte Wanderung für 15 Personen in das Wildnisgebiet Dürrenstein, z.B. als Mitarbeiterveranstaltung.Erlebnisreiche, geführte Wanderung für 20 Personen auf den Moorpfad Leckermoor, ideal z.B. als Firmenveranstaltung.Speziell für Gemeinden: Geführte Wanderung durch das Wildnisgebiet auf dem „Eulenweg“ für 20 Personen.Unsere Großspender werden zu einem exklusiven Partner-Dinner geladen. Zusätzlich gibts eine gemeinsame Pressekonferenz und eine Trophäe.Spenden Sie einen beliebigen Betrag – egal ob mit oder ohne Paket.Alle Infos über das Wildnisgebiet Dürrenstein gibt's hier und auf Facebook