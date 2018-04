ÖVP-Frauen: Kochbücher für einen guten Zweck im Bezirk Scheibbs

23.04.2018, 15:42 Uhr

Zum Muttertag haben sich die ÖVP-Frauen was ganz Besonderes ausgedacht.

Ein Kochbuch für den guten Zweck



BEZIRK SCHEIBBS. Vor zwei Jahren haben die ÖVP-Frauen die vier Teile des Ötscherland-Kochbuchs, in denen diese ihre persönlichen Lieblingsrezepte für diverse Schmankerln aus unserer Region vorstellen, erstmals herausgebracht.Mit dem Erlös der verkauften Kochbücher werden diverse Sozialprojekte in unserer Region unterstützt. Bisher wurde pro herausgebrachter Ausgabe ein Auto für die Lebenshilfe in Rogatsboden angeschafft.Da nun der Muttertag kurz bevorsteht, hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen."Wer alle vier Bände entweder online bestellt oder in den Buchhandlung oder in einem anderen Geschäft im Bezirk erwirbt, erhält diese um 20 Prozent billiger", erklärt die Bezirksleiterin der ÖVP-Frauen, Heidi Wolmerdorfer aus Reinsberg.Weitere Infos gibt's hier