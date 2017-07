Lokalmatador aus Purgstall gewinnt die Bergrallye in St. Anton

16.07.2017, 16:14 Uhr

Karl Schagerl aus Purgstall triumphiert beim Bergrennen in St. Anton

ST. ANTON/PURGSTALL. Für Karl Schagerl und sein Team stand am vergangenen Wochenende das Heimrennen in St. Anton an der Jeßnitz auf dem Programm. Die "grüne Hölle des Bergrennsports", wie dieses Rallyerennen auch genannt wird, sollte für Schagerl erfolgreich verlaufen. Dabei nutzte das Team die Wochenenden vor dem Rennen, um den VW Golf Rallye TFSI-R optimal vorzubereiten. Karl Schagerl konnte sich im ersten Rennlauf mit einer herausragenden Zeit in Szene setzen. Mit einer tollen Performance konnte der Rallyefahrer seine Zeit im zweiten Lauf nochmals deutlich unterbieten und mit 1:15.756 einen neuen unglaublichen Tourenwagen-Streckenrekord aufstellen. Mit dieser Zeit unterbot er sogar die alte Marke von Erich Edlinger aus dem Jahr 2014 und erzielte somit die schnellste Zeit mit einem Tourenwagen auf der Steinleiten. Im dritten Rennlauf ließ Karl Schagerl nichts mehr anbrennen und der viel umjubelte Heimsieg wurde so schließlich realisiert.