79-jähriger aus Maria Enzersdorf vermisst

MARIA ENZERSDORF. Die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf ersucht um Veröffentlichung des Lichtbildes des 79-jährigen Leopold Gerhard S., der am 31. Juli 2020, um 10.00 Uhr die Wohnung in 2344 Maria Enzersdorf zwecks eines Spazierganges verlassen hat und seither abgängig ist. Er leidet an Demenz und benötigt dringend seine Medikamente.

Leopold Gerhard S. ist ca 180 cm groß, beginnende Glatze ansonsten weiße Haare und war zuletzt mit weiß-blau kariertem Hemd, Jeanshose und hellen Schuhen bekleidet.

Sämtliche Ermittlungen zum Aufenthalt verliefen bis dato ohne Ergebnis.

Sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf, Telefonnummer: 059133-3339 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.