Moosbrunner halten Moosbrunn sauber

MOOSBRUNN. Wenn der Frühling die ersten Muskeln zeigt, tun es ihm viele Menschen gleich und engagieren sich bei der traditionellen Flurreinigung. Auch in Moosbrunn geht man seit vielen Jahren dieser gleichsam beliebten wie wichtigen Tätigkeit nach und so trafen sich knapp 100 Personen, um gemeinsam den mittlerweile 36. Umwelttag zu begehen. Neben Einwohnern aller Generationen waren auch Vertreter diverser Vereine, der Feuerwehr, der Jäger, Fischer und Bauernschaft sowie der Schule und Gemeindevertreter bei der Säuberungsaktion mit dabei. Besonders schön zu sehen, dass heuer auch viele Kinder bereit waren, ihre Freizeit für die Umwelt ihrer Heimatgemeinde zu opfern. Die Landwirte stellten ihre Fuhrwerke für die Anfahrt der Helfer sowie den Abtransport des gesammelten Unrats zur Verfügung. Auch Bürgermeister Paul Frühling half mit und ist angesichts der zahlreichen Beteiligung ausgesprochen stolz auf seine Mitbürger: "Es tut - nach zwei Jahren unfreiwilliger Pause - wirklich gut zu sehen, dass unsere Gemeinschaft zusammenhält, um nicht nur aktiv unseren Lebensraum zu reinigen, sondern auch ein sichtbares Zeichen zu setzen, welch hoher Stellenwert einer sauberen Umwelt in unserer Gemeinde beigemessen wird. Moosbrunn kann stolz auf seine Menschen sein! Auch im Namen der Umwelt spreche ich allen Helferinnen und Helfern ein großes Dankeschön aus."