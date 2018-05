1. Mai im EBM Schwechat

01.05.2018, 21:15 Uhr

Schwechat : EISENBAHNMUSEUM SCHWECHAT |

Gut besucht war einmal mehr die Saisoneröffnung im Eisenbahnmuseum Schwechat am 1. Mai.

Besonders auffällig war diesmal ein hoher Anteil von Besuchern aus dem Ausland, etwa Familien aus Holland und Polen. Die nächste "Dampfaction" gibt es bereits wieder im Rahmen der Veranstaltung "Museumsfrühling in Niederösterreich" am 12. und 13. Mai, sowie am 27. Mai, wo wie jeden letzten Sonntag im Monat ebenfalls Dampfloks fahren werden. Am 9. Juni folgt dann mit dem "Tschises [Stefan Kamper] Tribute" ROCK AM ZUG bereits das 3. Rockkonzert im Eisenbahnmuseum Schwechat im Gedenken an den leider viel zu früh verstorbenen Sohn des Museumsleiters Franz Kamper und seiner Gattin Gabi.