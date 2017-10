Flughafen: A4-Baustelle ab Mittwoch abgebaut

17.10.2017, 15:29 Uhr

Asfinag auf Teilstück zwischen Schwechat und Airport um fünf Wochen früher fertig.

Das freut die Pendler und senkt die Staugefahr: Ab Mittwoch, 18. Oktober wird die Baustelle auf der A4 abgebaut. Gearbeitet wird in der Nacht zwischen 22 Uhr und 5 Uhr – in dieser Zeit wird auch immer eine Fahrspur pro Richtung gesperrt. Als erstes kommen die Fahrtrichtungen Ungarn an die Reihe. Bis spätestens Sonntag, 22. Oktober Abend sind dann in beiden Richtungen (Wien/Ungarn) alle Bodenmarkierungen neu aufgebracht, die Betonleitwände wieder aufgestellt und die Baustellenbeschilderungen abmontiert.