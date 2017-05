Österreichs modernstes Trampolinparadies bereit zum Sprung

12.05.2017, 11:49 Uhr

"Flip Lab" im Multiversum Schwechat bietet ab 24. Mai Spaß für Kinder, Jugendliche, Junggebliebene, Senioren auch für Geburtstage und Firmenfeiern.



Auch für Firmenfeiern und Geburtstagen

Trampolinspringen im normalen Stil, freestyle, zum Spaß, für Sportliche und auch zur Gesundheitsförderung für Senioren. In der modernsten und größten Trampolin-, Parkour- und Freestyle-Halle Österreichs mit 80 Trampolinrn können Kinder, Jugendliche und jung gebliebenen Erwachsenen ihre eigenen Grenzen erweitern und mit in bisschen Mut jene der physikalischen Welt austetesten. In dieser neuartigen Freizeit-Destination mit Fun-Trampolinen, Völkerballfeld, Jumpbags, Wandtrampolinen, Basketball-, Freestyletrampolinen mit Bounceboards, Bungees und Halfpipe sowie Parkour, Ninja Warrior Area wird der Ausflug in die reale 3D-Welt zu einem spürbaren und unvergesslichen Erlebnis.Gruppenevents, Geburtstage, Firmen- und Familienfeiern, Kurse für Behinderte, Reha- und Präventionssport, Seniorengruppen sowie Betriebs- und Schulsport finden bei uns eine erfrischend, einzigartige Destination in der man sich ganzheitlich sinnvoll erleben, erholen und mit viel Spaß trainieren kann.Auf über 2500 Quadratmeter wird Besuchern eine faszinierende und sichere Erlebniswelt geboten, in der ein ausgebildetes Betreuer- und Trainingsteam tätig ist.Das "Flip Lab" befindet sich Multiversum direkt bei der S7-Station Schwechat (Kernzone Wien).

Öffnunszeiten:Montag bis Freita von 14 bis 22 UhrSamstags, sonntags und feiertags von 9 bis 21 Uhr.Direkt online buchbarFlipTime 30 min: 12 € online / 14 € diekt an der KasseFlipTime 60 min: 19 € online / 22 € diekt an KasseFlipTime 90 min: 28 € online / 32 € direkt an KasseFlipTime 120 min: 36 € online/ 40 € diekt an KasseFlipLab Sprungsocken: 2,50 EuroKurse:Online mit Anfrageformular buchbar:• BirthdayFlip 60 min / 90 mininkl. Tisch für 6 Pers. + FlipLab Sprungsocken + Essen• BusinessFlip 60 min / 90 min / 120 min (inklusive individuelle Leistungen)• SchoolFlip 30 min / 60 min / 90 min• GruppenFlip 30 min / 60 min / 90 min / 120 min (ab 10 Personen)Mietgegenstände:• FlipBoards 60 min• FlipSkis 60 min• BeginnerFlip / AdvancedFlip• Beginner Parkour / Advanced Parkour• FitnessFlip Beginner / FitnessFlip Advanced• Individuelle TrainerstundenInfos und Anmeldung HIER . (Hinweis bei Problemen: Die Website von Fliplap wird dieser Tage fertig und sollte spätestens ab Montag einandfrei funktionieren.