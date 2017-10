Scheitern der Abschiebung per Jet

02.10.2017, 12:50 Uhr

Am 27. Juli gelang es dem Angeklagten, die Vollziehung der Abschiebung durch Tritte und Körperstöße zu verhindern. Die Abschiebung wurde abgebrochen, ehe er noch im Flieger war.

Justiz-Haftraum verwüstet

18 Monate & ein Jahr Widerruf

Während der Untersuchungshaft in Korneuburg devastierte er den Haftraum in der Justizanstalt Korneuburg und drohte den eingeschrittenen Justizwachbeamten, er warte nur auf seine Entlassung, dann werde er alle töten. Die von ihm unter sich gelassenen Fäkalien verteilte er im Haftraum.Allein für den Widerstand am Flughafen kassierte der Tunesier 18 Monate Haft zuzüglich den Widerruf einer bedingten Entlassung aus einer Vorverurteilung in der Dauer eines Jahres. Rechtskräftig!Der Vorfall in der Justizanstalt wurde zwecks Einholung eines psychiatrischen Gutachtens vorläufig ausgeschieden.