Schwechat: Dschungel, Baumhaus, Trampolin für Spielplatz Mappesgasse

12.09.2018, 19:13 Uhr

Wünsche von Eltern und Kindern werden in die Planung einbezogen

Für Klein und Groß

Es ist so weit: Der Spielplatz in der Mappesgasse steht vor der Erneuerung. Mit den Arbeiten wird am 17. September begonnen, im kommenden Frühjahr steht die Neueröffnung bevor. Bis dahin muss das Areal gesperrt werden.Im Herbst des vergangenen Jahres traf man sich bei Kaffee und Kuchen beim Spielplatz in der Mappesgasse. Das Team des Planungsbüros „tilia“ stand bereit, um die Wünsche von Eltern und Kindern aufzunehmen: Es ging um eine Neuplanung des Spielplatzes. Nach Planungsabschluss und Bewilligung der Kosten von rund 100.000 Euro durch den Gemeinderat wird nun mit der Arbeit begonnen.

Dschungel, Baumhaus, Trampolin

Am neuen Spielplatz wird es dann unter anderem einen Sandspielbereich, einen Seile-Dschungel, ein Baumhaus mit Rutsche, eine Schaukelkombination, eine Balancierstrecke, ein Trampolin sowie zwei spezielle Kleinkinderspielgeräte nach Emmi Pikler geben. Dazu kommen diverse begleitende Arbeiten wie die Herstellung eines Trinkbrunnens, die Sanierung der Wege und vieles mehr.