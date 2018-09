Himberg: Kinderolympiade im Oktober nachgeholt

14.09.2018, 16:45 Uhr

Anmeldungen

damit wir Organisation und Einkauf für die richtige Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern optimal im Vorfeld erledigen können.1) Bereits angemeldete Teilnehmer brauchen nur die Namen der Kinder nochmals angeben – die Daten sind bereits vorhanden!2) Wer angemeldet ist und an diesem Termin leider nicht kann, würde mir auch mit einer Absage helfen!3) Neuanmeldungen wie üblich mit Vornamen, Nachnamen, Geburtsjahr und Ort/Verein.Die 13. Himberger Kinderolympiade, unterstützt von der "Allianz Agentur Latzl", findet um 14 Uhr am Sportplatz Himberg statt.Benötigt werden laut Hans Hegst:1) Teilnehmerinnen & Teilnehmer2) Helferinnen & Helfer3) Tombola-Spenden

Bewerbe

Zeitplan:

Die Olympiade ist ein Mehrkampf mit folgenden Bewerben:50m-Lauf, 250m-Lauf, Hindernislauf, Standweitsprung, Weitwerfen, Zielwerfen, Dosenschießen. Teilnahmeberechtigt sind Kinder & Jugendliche der Jahrgänge 2004 und jünger; geplant sind 12 Altersklassen: 2004/05, 2006/07, 2008/09, 20010/11, 2012/13, 2014 und jünger (jeweils Mädchen & Buben)Anmeldung bitte bis spätestens Do, 30.8.2018 18.00 Uhr!Die Teilnahme ist gratis, außer bei Anmeldung am Wettkampftag!12.45 bis 13 Uhr letzte Nachmeldemöglichkeit (Anmeldegebühr: 5 €)13.45 bis 14 Uhr Gruppeneinteilung und Wettkampfbesprechung14 Uhr Start der Bewerbe17 Uhr Ende der Bewerbe18 Uhr Siegerehrung