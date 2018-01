Airport startet 2018 optimistisch

07.01.2018, 14:44 Uhr

Erfolgreiches Jahr 2017 mit vielen Rekorden und Hoffnung auf 3. Piste

„Erstmals in der Geschichte des Flughafen Wien verzeichnen wir nun über 24 Millionen Passagiere. Nach dem passagierstärksten Monat und dem passagierstärksten Tag können wir 2017 damit einen weiteren Rekord verzeichnen“, zeigen sich Julian Jäger und Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG, erfreut. Zum Jahresende wurde der 24-millionste Passagier am Flughafen Wien abgefertigt. Simon Knabl und seine Familie, die mit Austrian Airlines auf dem Weg nach Innsbruck waren, wurden von den Flughafen-Chefs herzlichst begrüßt.

Passagierstärkster Tag in der Geschichte

Das Duo überreichte den glücklichen Reisenden Gutscheine im Gesamtwert von 550 Euro für die Shopping- und Gastronomiebetriebe am Airport, wie beispielsweise im neuen Restaurant Jamie´s Italian im Terminal 3. Das Jahr 2017 ist bereits von Rekorden geprägt: Mit 91.162 Passagieren war der 30. Juni 2017 der passagierstärkste Tag in der Flughafen-Geschichte und im Juli 2017 verzeichnete der Airport mit 2,5 Millionen Reisenden so viele Passagiere in einem Monat wie noch nie zuvor. Am heutigen Tag verzeichnete der Flughafen Wien nun den 24-Millionsten Passagiere. Auch wenn die Zahlen für das Gesamtjahr 2017 erst nach Jahresende bekanntgegeben werden, so steht damit schon heute fest: Mit über 24 Millionen Passagieren ist 2017 jedenfalls ein Rekordjahr in der Geschichte des Flughafen Wien.