Jamie Oliver landet dritten Coup am Flughafen

20.04.2018, 22:11 Uhr

Chicken Schnitzel Club Sandwich

Snacks & Cocktails aus dem Sortiment von Jamie Oliver werden Passagieren in der Bar britischen Starkochs des Jamie Oliver angeboten werden. In der rustikal-urbanen Bar können Reisende eine Auswahl an Bier, Wein und Longdrinks sowie zahlreiche Snacks, beispielsweise das Chicken Schnitzel Club Sandwich, genießen. Ab 27. April 2018 wird die „Jamie Oliver’s Bar“ bei den F- und G-Gates zur Verfügung stehen.

Drittes Gastronomie-Highlight auf 800 Quadratmeter

Im vergangenen Jahr wurden bereits das Take-Away-Konzept „Jamie’s Deli“ und das populäre Restaurant „Jamie’s Italian“ am Flughafen Wien eröffnet. Seither steht Passagieren am Flughafen eine breite Angebotspalette an italienischen Gerichten von Jamie Oliver zur Auswahl. Die freistehende Bar der Jamie Oliver Restaurant Group komplettiert das Gesamtkonzept des Starkochs.