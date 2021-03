Im Amtshaus am Enkplatz gibt es kostenlose Erstberatungen.

WIEN/SIMMERING. Seit Corona steigt der Bedarf an Psychotherapie. Die Psychotherapeuten in Simmering kämpfen daher für ein höheres Bewusstsein für psychische Erkrankungen und einen niederschwelligen Zugang zu Hilfsangeboten.

Angst, Panik, Freudlosigkeit oder Interessensverlust – die Symptome sind vielfältig. "Wenn man merkt, dass man Hilfe benötigt, sollte man nicht zögern und diese in Anspruch nehmen", so Simon Zehetner, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision in Simmering. Eva Elisabeth Ourada hat ihre Praxis in der Herbortgasse 28 und ist auf Therapien für Kinder und Jugendliche spezialisiert: "Gerade Kinder und Jugendliche sind aufgrund der Coronakrise stark betroffen. Ich bekomme seitdem sehr viele Anfragen", erzählt sie.

Hier gibt es Hilfe

Ourada ist Vertreterin der ehrenamtlichen Bezirkspsychotherapeuten-Gruppe im 11. Bezirk. Das Ziel der circa zehn bis fünfzehn niedergelassenen Psychotherapeuten ist es, den Zugang zu Behandlungen für die Bezirksbewohner zu erleichtern. Dafür gibt es auch dieses Jahr eine kostenlose Erstberatung im Amtshaus am Enkplatz. Jeden ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr kann man sich über Psychotherapie informieren. Die Beratung ist gratis und erfordert keine Anmeldung. Eine Auswahl an Simmeringer Psychotherapeuten gibt es zudem auf www.psychotherapie-simmering.at

Die nächsten Termine im Amtshaus:

Do, 08.04.2021

Do, 06.05.2021

Do, 10.06.2021

Do, 02.09.2021

Do, 07.10.2021

Do, 04.11.2021

Do, 02.12.2021.