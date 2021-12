Der Simmeringer Sänger Jerry Mailer veröffentlichte kürzlich sein neues Musikvideo "Wir san Wir".

WIEN/SIMMERING. "Ich war bereits als junger Hüpfer Sänger in meinen ersten beiden Unterhaltungsbands. Jetzt dachte ich: Back to the roots!", erzählt Jerry Mailer freudig im Hinblick auf sein neues, selbstgeschriebenes Lied "Wir san Wir".

Der Simmeringer ist seit seiner Jugend in den 1970er-Jahren im Musikgeschäft tätig. Dabei hat er bereits vieles ausprobiert: So war er nicht immer Sänger und Songwriter, sondern zwischenzeitlich auch Gitarrist und Schlagzeuger. Seine größte Leidenschaft gilt der Rockmusik. Zwischen den 1980er- und 90er-Jahren trommelte er sogar für mehrere Rockbands, die unter anderem auch Vorbands bei den Konzerten der Kultsänger Ostbahn Kurti und Wolfgang Ambros waren.

Charity-Konzert am Enkplatz

Breite Bekanntheit erlangte Mailer in Simmering im Jahr 2019, als er ein zweitägiges Benefizkonzert für die Opfer der Brandkatastrophe am Enkplatz organisierte. "Meine Idee wäre, so etwas künftig als jährliches musikalisches Highlight in Simmering zu etablieren und jedes Jahr für einen guten Zweck zu veranstalten. Das Interesse von etlichen Musikern aus Simmering und anderen Bezirken wäre vorhanden", so der leidenschaftliche Musiker.

Bis solche Veranstaltungen wieder möglich sind, hat er sich allerdings anderweitig beschäftigt und sein Musikvideo "Wir san Wir" auf die Beine gestellt. "Der Liedtext beschreibt, wie man sein Leben mit viel Selbstwertgefühl am besten meistern kann. Es soll meine Mitmenschen motivieren und aufbauen", erklärt Mailer.

Gemeinsam durch die Krise

Durch die Coronapandemie und die aktuelle Situation in Österreich gewinnt das Lied ebenso an Aktualität – so betont der Sänger darin auch mehrmals die Bedeutung von Gemeinsamkeit und Durchhaltevermögen. Die Idee zu "Wir san Wir" hatte Mailer allerdings schon vor längerer Zeit: "Während meiner musikalischen Auszeit, als ich als Fußballtrainer tätig war, schrieb ich einige Songs. Diese bewahrte ich jahrelang in einer Schublade auf. Jetzt war es an der Zeit, sie rauszuholen", erzählt der Künstler.

Auf die Zukunft können seine Fans jedenfalls schon gespannt sein. Denn besagte Schublade hat noch einige andere rockige Titel zu bieten: "Mithilfe eines guten Freundes werde ich Schritt für Schritt meine Songs aufnehmen und mit Musikvideos veröffentlichen", kündigt Mailer bereits an.

Übrigens, sein Name Jerry Mailer ist ein Künstlername und entstand bereits in den 1980er-Jahren. Jerry steht für seinen eigentlichen Vornamen Gerald und Mailer kommt von seiner beruflichen Tätigkeit, die er bei der Post ausübte.

Mehr Informationen zu Jerry Mailers Musik finden Sie online unter www.jerrymailer.at



