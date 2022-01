Das Restaurant Zentral, gegenüber des Zentralfriedhofs, zeichnet sich durch die familiäre Struktur aus.

WIEN/SIMMERING. Vom Tafelspitz über das begehrte Backhenderl bis hin zu den allseits beliebten Salzburger Nockerln: Das Restaurant Zentral in der Simmeringer Hauptstraße 347 lockt mit schmackhafter Wiener Küche und einem urigen Ambiente.

Trotz des Alt-Wiener-Charmes stößt man hier auf jugendliche Frische: So gibt es das Wirtshaus erst seit sechs Jahren, gegründet durch die drei jungen Brüder Vlorim, Nashir und Berat Jusufi. Die verschiedenen Aufgaben im Restaurant werden aber unter der Familie aufgeteilt: So kümmert sich der Vater der Brüder hingebungsvoll um den Garten – auch im Winter – während die Mutter in der Küche den Ton angibt.

Saisonal und regional

Besonders viel Wert legt man hier auf qualitätsvolle Speisen, die der Jahreszeit entsprechen und aus Österreich stammen. Momentan gibt es zum Beispiel viel Wild, das klassische Gansl mit Rotkraut und Kürbis oder Kraut für die Vegetarier. Wäre da nicht die Corona-Pandemie, gäbe es auch – wie früher sonst jedes Jahr – einen Punschstand mit Glühwein im Vorgarten des Lokals.

hochgeladen von Anna-Sophie Teischl

Geplant haben die Brüder das Ganze jedoch nicht: "Ich hab mir irgendwann gedacht, dass es doch cool wäre, ein Restaurant zu eröffnen. Zufällig wurde der Standort hier dann frei. Dann haben wir es einfach mal probiert und es läuft seit sechs Jahren super", erzählt Vlorim Jusufi.

Bei der Nähe zum Zentralfriedhof ist es nicht verwunderlich, dass hier oftmals Leichenschmäuse stattfinden. Um diese so angenehm wie möglich zu gestalten, setzt man neben gutem Essen auch auf ein sehr freundliches Personal. "Bei uns ist der Kunde immer noch König", betont Jusufi.

Das Restaurant Zentral ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mehr Infos findest du unter www.restaurant-zentral.at. Reservierungen per Telefon unter 01/768 33 91 oder per Mail an restaurant.zentral@gmail.com.

