Welche Parteien stehen bei der Wahl in Simmering auf Bezirks- und Gemeindeebene auf dem Stimmzettel?

SIMMERING. Am 11. Oktober wird in Wien gewählt. Dann entscheidet sich nicht nur, wer in den Wiener Gemeinderat einziehen wird, sondern auch, wie die einzelnen Bezirksparlamente in Wien besetzt werden. Dass die großen Parteien für beide Gremien antreten, ist klar. Doch auch viele Kleinparteien werden am 11. Oktober auf den Wahlzetteln zu finden sein.

In Simmering etwa kommen zu den etablierten Parteien FPÖ (Bezirksvorsteher Paul Stadler) SPÖ (Bezirksvize Thomas Steinhart), Grüne (Spitzenkandidat Patrick Zöchling), ÖVP (Spitzenkandidat Wolfgang Kieslich) und Neos (Spitzenkandidatin Christiane Körner) vier weitere Parteien oder Wahlbündnisse hinzu, die genug Unterstützungserklärungen gesammelt haben, um bei der Wahl antreten zu dürfen.

Die "Großen"

Bezirkschef Stadler legt seinen Fokus auf den U3-Ausbau bis nach Kaiserebersdorf und die Schaffung eines Ärztezentrums. Seinem Stellvertreter Steinhart sind ebenso der Ausbau der Gesundheitsversorgung, neue Gemeindebauten sowie eine fünfte Polizeidienststelle wichtig.

Kieslich will für eine U3-Verlängerung und eine Attraktivierung der Simmeringer Hauptstraße kämpfen. Körner wünscht sich, dass die Simmeringer Bevölkerung wieder mehr gehört und in den Mittelpunkt gestellt wird. Die Grünen fordern unter Zöchling autofreie Schulstraßen, Tempo 30 in allen Wohngebieten, einen Ausbau von Radwegen sowie Grünoasen statt Asphaltwüsten.

Vier Kleinparteien

Wie bereits erwähnt, treten in Simmering neben den etablierten Großparteien auch noch vier kleine Parteien bei der Wahl im Herbst an.

Bei "Links" ist der Name Programm: Die politische Organisation will eine linke Alternative zur SPÖ sein. Im 11. Bezirk wird Erwachsenenbildnerin Natascha Wanek als Spitzenkandidatin antreten.

Heinz-Christian Strache will es mit seinem Team HC Strache noch einmal wissen. Genug Unterstützungserklärungen hat er in Simmering, wo Gründungsmitglied Klaus Handler bis 2015 als FPÖ-Bezirksrat in der Bezirksvertretung saß, jedenfalls. Sein Fokus liegt auf Begrünung von stark verbauten Gebieten und der U3-Verlängerung.

Die Bierpartei tritt nach ihrer Kandidatur bei der vergangenen Nationalratswahl nun auch bei der Wien-Wahl an. Unterschriften hat das Team rund um Sänger Marco Pogo in allen Bezirken und natürlich auch in seinem Heimatbezirk Simmering genug. Das Ziel: Wien "zukunftsfett" zu machen und neuer Wiener "Biergermeister" zu werden.

Auch die Partei Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ) konnte genug Unterstützer finden, um im Bezirk und auf Landesebene anzutreten. Die ehemalige Liste-Pilz-Mandatarin und spätere wilde Nationalratsabgeordnete Martha Bißmann ist die Spitzenkandidatin in Wien. Für den Bezirk standen die Kandidaten bis Redaktionsschluss nicht fest.