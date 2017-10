Das Simmeringer Straßenfest steigt am 7. Oktober

06.10.2017, 00:00 Uhr

Von der Molitorgasse bis zum Simmeringer Platz geht die Feier. Von 9 bis 17 Uhr gibt’s ein buntes Programm – und die Straße und die Querungen sind für Autofahrer gesperrt.

SIMMERING. Im Herbst ist genau das richtige Wetter, um zu flanieren. Wo könnte man das besser, als auf einem lebendigen Straßenfest? Am 7. Oktober hat man von 9 bis 18 Uhr entlang der Simmeringer Hauptstraße die Möglichkeit dazu.Dem Veranstalter "Verein zur Förderung des Marktgewerbes" ist ein ganz besonderes Fest gelungen. So ist auch heuer wieder die Polizei dabei, die mit Präventionsbus, Tipps und einer Motorradshow am Enkplatz unterhält und informiert.

Wer wo zu finden ist

Köstliche Schmankerln

Kinder singen am Enkplatz

• MA 48-Abfall bei der Geystraße• Volkshochschule• Bezirksvorstehung am Enkplatz• Blutspendebus bei der Hauffgasse• Kinderfreunde mit Kindeschminken und Hupfburg• politische ParteienAuch die Simmeringer Vereine stellen sich vor: Vom Geselligkeitsverein über den Blickkontakt bis zu den Junggärtnern und den Pfadfindern können Sie sich informieren.Beim 58. Simmeringer Straßenfest gibt es auch besondere österreichische Produkte zu entdecken, so wie die köstlichen Buchteln vom Küchenchef Ernst Sedlak oder die außergewöhnlichen Liköre der Genusswerkstatt. Daneben gibt es auch frisch gepresste Fruchtsäfte, Süßigkeiten und feinste Mangalitza-Würstel.Entlang der Strecke treten mehrere Bands auf wie etwa Sound of Joy oder Johnny Favourit beim Café Albrecht. Als Highlight spielt das Drummer-Ensemble Maracatu Renascente, das gegen Mittag durch die Straße zieht. Um 16.30 Uhr singt der Chor der NMS Florian-Hedorfer-Straße am Enkplatz.Auch für die Kinder gibt es heuer wieder ein tolles Programm. Bei der Mautner-Markhof-Gasse sind die Kinderfreunde und eine Hüpfburg. Auch Ponyreiten, Luftballons und Clowns unterhalten die Kleinen. Einfach vorbeikommen und den ganzen Tag mitfeiern.