Das SIMmobil startet in die neue Saison!

23.04.2018, 16:49 Uhr

Seit dem Start der Smart City-Initiative in Simmering hat sich so Einiges getan: Innovative Mobilitätsprojekte, Sanierungen und der Ausbau der Neuen Mittelschulen am Enkplatz mit gleich vier Null-Energie-Turnsälen. Das Simmeringer Infomobil ist die lokale Anlaufstelle im Grätzel für alle die mehr wissen wollen!

Ab 2. Mai dreht das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung wieder mit dem Simmeringer Infomobil seine Runden im Grätzel rund um Enkplatz und Geiselberg. Gestartet wird auch heuer am Vorplatz des Bildungszentrum Simmering.

Das Simmeringer Infomobil unterwegs

Die Programm-Highlights im Detail

Nächster Halt

Beim SIMmobil erhalten BesucherInnen alle Infos rund um die innovativen Maßnahmen – wie etwa zum neuen E-Bike-Verleih in Simmering, welcher im Mai 2018 startet. „Aber wir bieten auch Aktionen, wie den kostenlosen Radservice oder Grünraumberatungen an und laden dazu ein das Grätzel gemeinsam Schritt für Schritt fit für die Zukunft zu machen!“ so Jana Hann von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung.Wo?Bildungszentrum Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 WienWann?2.5. – 28.5.2018Geöffnet jeweilsMO 12-15 UhrMI 15-18 UhrFR, 18.5, 13-16 UhrBei Schlechtwetter und an Feiertagen bleibt das SIMmobil geschlossen.Science ist zu Besuch beim SIMmobil! Sei gespannt auf viele Experimente zum Mitmachen und Staunen!Der Frühling ist da und es wird wieder bunt: Beim SIMmobil werden Tontöpfe bemalt und bepflanzt!Bringen Sie Ihr Fahrrad beim SIMmobil vorbei und erhalten Sie einen kostenlosen Service. Die Profis zeigen Ihnen auch, wie Sie einfach Mängel ganz leicht selbst beheben können!4.6. – 27.6.2018Simmeringer Hauptstraße 101-103, Eingang Mautner Markhof Gelände