Traditionelles Maibaumaufstellen in Simmering

02.05.2017, 18:50 Uhr

Am 30.4/1.5. wurde vom Verein VLS – Leiwandes Simmering wieder einmal ein Maibaum aufgestellt.Den Anfang machte die Simmeringer Band Mr. & Mrs. Curtis. Als Hauptgruppe traten am Sonntag dann DIE3 auf und rundeten den ersten Tag mit Austropop ab.Zum Frühshoppen am 1. Mai kamen die Gärtnerkapelle und die Blaskapelle Don Bosco.Als Abschluss des Festes heizte Johnny Favourit den Gästen ein.Trotz des durchwachsenen, zum Teil windigen und kühlen Wetters kamen über 1500 Gäste.Simmeringer Betriebe wie das Cafe Zipp und das Cafe Savarona sorgten für die kulinarische Versorgung. Auch das Weingut Elfenhof aus Rust versorgte die Gäste mit Wein.Die Pfadfindergruppe 3 war ebenfalls bei diesem Fest dabei.Für die kleinen Gäste gab es eine Luftburg, Kinderschminken und ein Bastelzelt.Dieses Fest wäre ohne Sponsoren und Helfer nicht möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön an:Für die Bereitstellung des Baumes: Firma Hewera aus SimmeringFür die Schmückung des Kranzes: Firma Blütezeit, Fam. MüllnerFür die Mitwirkung beim Strom: Firma WitkeFür Kuchen- und Kaffeespenden: Firma Cafe AlbrechtFür die Blaskapelle Don Bosco: BezirksvorsteherDas Fest war ein voller Erfolg und wird 2018 sicher wiederholt.