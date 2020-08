In den ersten zwei Septemberwochen gibt es weiterhin viel Kultur, Musik und Genuss in der Stadt. Kinderflohmarkt am Freitag!

ST. VEIT. Das St. Veiter Stadtmarketing hat für den heurigen Sommer zur Belebung der Innenstadt einen dichten Veranstaltungsreigen unter dem Titel „Lust auf Innenstadt“ entwickelt. Jeweils mittwochs, freitags und samstags finden auf unterschiedlichen Plätzen der Innenstadt Musik- und Kulturveranstaltungen statt. Die Initiative der letzten Monate hat in St. Veit voll eingeschlagen. Die Veranstaltungsreihe geht daher in die Verlängerung und es locken im September weitere hochkarätige Events in die Innenstadt und ziehen die Besucher in ihren Bann.

Glantaler Musikanten spielen am Mittwoch



Am Mittwoch, 2. September, erwartet die Innenstadtbesucher ab 17 Uhr die Glantaler Musikanten am Hauptplatz in St. Veit. Die Glantaler Musikanten ist eine kleine Gruppe der Glantaler Blasmusik. Die Musik die gespielt wird, ist im Stil der legendären Viller Spatzen. Darüber hinaus warten die Glantaler Musikanten mit Böhmischer sowie traditioneller Blasmusik am Hauptplatz in St. Veit auf.

Programm am Freitag



Am Freitag, 4. September, geht es mit zwei musikalische Acts der Extraklasse weiter: Ab 17 Uhr starten die Auftritte des Musikers „Smartie Joe“ am Herzog Bernhard Platz und der Band „Eipeltower Trio“ am Hauptplatz und es geht so richtig die Post ab. Der Musiker „Smartie Joe“ berührt mit authentischer Musik. Eigenkompositionen, Country, Austro Pop, das Kärntnerlied und Klassik hat der Allround-Musiker im Repertoire.

Die Band „Eipeltower Trio“: Ex-Bluesbreaker Norbert Eipeltower (Gituarre), Barney Paterson (Vocal) und Fred K. am Saxophon

Foto: Stadt St. Veit

hochgeladen von Bettina Knafl

Die Band „Eipeltower Trio“, das sind Ex-Bluesbreaker Norbert Eipeltower (Gituarre), Barney Paterson (Vocal) und Fred K. am Saxophon. Das Trio gibt unter anderem Blues, Songs aus den 60igern und 70igern sowie einen Schuss Austro-Pop zum Besten.

Zusatzprogramm am Freitag: Kinderflohmarkt



Am 4. September findet erstmals ein großer Kinderflohmarkt in der Innenstadt ab 17 Uhr statt. Der Aufbau startet mit 16 Uhr. Altes Spielzeug, Sportartikeln, zu klein gewordene Kinderkleidung u.v.m. können von den Kindern direkt verkauft werden. Die Standgebühr ist frei!

Anmeldungen für den Kinderflohmarkt mit Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind bis spätestens 1. September unter der E-Mail stadtmarkteting@stveit.com oder unter der Tel 04212/49 666 – 402 bekanntzugeben.

Alte Bücher, neues Design: Ein Blumenstrauß, eine Katze, ein Igel, eine Geschenkverpackung oder ein Geheimversteck. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Foto: Stadt St. Veit

hochgeladen von Bettina Knafl

In der Stadtbücherei findet zudem der Workshop „Bücher Upcycling – aus alt mach neu!“ ab 17 Uhr mit Künstlerin Manuela Rader in der Stadtbücherei statt. Aus alten Büchern, die für den Flohmarkt nicht mehr geeignet sind, werden neue Kunstwerke geschaffen. Dauer: ca. 1,5 Stunden. Anmeldungen an: Beate Feichter unter 0650/200 27 23, Stadtbücherei St. Veit.

Für alle „Shopaholics“ haben am Freitag auch wieder alle Innenstadt-Kaufleute ihre Geschäfte für das Abendshopping bis 20 Uhr geöffnet.

„Dreckpack“ spielt am Samstag



Die Band „Dreckpack“ spielt am Samstag, 5. September, am Hauptplatz. Ab 19 Uhr treten die Bandmitglieder Holger Treven (Gesang) und Klaus „Pico“ Pichler mit Country, Folk, Irish Folk und Rock auf.