20.07.2017, 07:26 Uhr

In der Küche eines Zweifamilienhauses in Metnitz brach Feuer aus. Es konnte mit Hilfe eines Nachbarn gelöscht werden.

Pensionisten wurden verletzt

Metnitz. In der Küche eines Zweifamilienhauses in Metnitz brach gestern aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Das Feuer konnte mit Hilfe eines Nachbarn noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden.Ein 85-jähriger Pensionist und seine 81-jährige Frau erlitten bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung in das KH Friesach gebracht. Im Einsatz standen 25 Einsatzkräfte der FF Metnitz, Grades und St. Salvator.