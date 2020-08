Zugegeben das Jahr 2020 ist schon ein sehr spezielles Jahr und es wird uns allen noch sehr lange in Erinnerung bleiben. In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig Mut, Innovation sowie "einmal etwas ums Eck denken" zu beweisen. Das Stichwort "Lösungsorientiertes Denken" ist mehr denn je gefragt und gefordert.

Der einfachste Weg ist, und den gehen leider sehr viele Verantwortliche in den Gemeinden, in Unternehmen aber auch zu Hause in den Familien, zu Sagen: "Geht nicht, ist nicht möglich oder wird abgesagt".

Innovation und Mut zu Neuem

Für die Intendantin der Sommerfestspiele Berndorf Kristina Sprenger, für Ulla Auer, Helga Hejduk und den Mitarbeitern des Kulturvereins Berndorf war es unvorstellbar die Sommersaison 2020 ausfallen zu lassen. Aber es war auch allen klar, Theater im üblichen Sinn wird nicht möglich sein.

Innovative Ideen, um zumindest Sommerfestspiele light zu bieten, waren nun gefragt. Also steckte man die Köpfe zusammen um eine, für alle akzeptable, Lösung zu finden.

Eine der ersten Fragen, die örtlichen Gegebenheiten, war sehr rasch geklärt. Der wunderschöne Theaterpark mit seinem ungenütztem Vorplatz unter der alten, ehrwürdigen Platane. Dieser Platz schrie förmlich nach Belebung.

Da Veranstaltungen im freien sehr wetterabhängig sind wurde die etwas schräge Idee eines Zeltes geboren. Aber nicht ein herkömmliches Zelt, denn der Flair des Spiels im freien sollte gewahrt bleiben. Darum wurde es ein Zelt ohne Seitenwände, eine geschlossene Bühne und der Zuschauerraum nur mit einem Dach versehen, geplant. Das das ganze mit extra Kosten verbunden ist war allen bewusst aber diese Kosten waren durch das Fetspielbudget und der Kulturförderung des Landes NÖ abgedeckt.

Platz und finanzielle Möglichkeiten waren geklärt jetzt brachte es nur noch der Zustimmung der Gemeinde. Und auch diese war sehr schnell erteilt. So war innerhalb kurzer Zeit, von der Idee bis zur Umsetzung des Theaterzeltes, dank aller Verantwortlichen, der Spielbetrieb für die Sommerspiele light möglich und das Experiment konnte starten.

Vom Experiment zum Erfolg

Schon der erste Teil des Sommerspiel-Programmes, ÖsterReich an Witz, wurde im Zelt ein voller Erfolg. Treue Festspielbesucher reisten selbst aus OÖ an. Die Möglichkeit Kunst beinahe im freien, in einer so herrlichen Umgebung zu erleben, wurde von den Zusehern und dem theaterbegeisterten Publikum mehr als rege genutzt.

Am 19. September hat SCHNEEWITTCHEN-DAS EINZWERGMÄRCHEN, eine etwas andere Version des berühmten Märchens der Gebrüder Grimm, Premiere. Den Abschluss der Sommerfestspiele Berndorf macht DAS ABSCHIEDSDINNER von 01.10- 10.10. 2020.

Und auch für 2021 ist geplant das Theaterzelt weiter zu Nutzen. Vor allem für Konzerte, Lesungen aber auch für diverse Veranstaltungen der Stadtgemeinde Berndorf stellt das Theaterzelt eine willkommene, neue Möglichkeit dar, der Bevölkerung und allen kunst- und kulturinteressierten Menschen im Theaterpark Unterhaltung zu bieten.

Die großen Stücke werden denn hoffentlich wieder auf der ehrwürdigen Bühne im Theater Berndorf, unter normalen Bedingungen, aufgeführt.