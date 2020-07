Im Eckhel-Park bzw. altem Tennisplatz entsteht ein Seniorenheim. Baumfällungen waren dazu notwendig.

ENZESFELD (mw). Entsetzt zeigt sich ein Anrainer in einem E-Mail an die BEZIRKSBLÄTTER über das Ausmaß der Rodungen im Park. "Natürlich waren wir über die Baupläne informiert worden", sagt der Bürger, der namentlich nicht genannt werden möchte. Auch dass für die Häuserblocks und einen Parkplatz Bäume geopfert werden müssen, ist ihm klar. "Dass dafür aber eine der letzten Grünoasen im Ortsgebiet komplett verschwindet, das schockiert mich sehr", sagt er.

Gemeinde relativiert

Bürgermeister Franz Schneider (Liste Schneider) und Vizebürgermeister Alexander Schermann (ÖVP) bedauern die Fällungen im Zuge der Vorarbeiten, sind aber um Relativierung bemüht: „Wir konnten den Erhalt der großen Eschenahorne am Rande der Liegenschaft durch den Bauträger erreichen. Für die gefällten Bäume, welche zum Teil bereits massive Schädigungen aufwiesen, wurden bereits im vergangenen Jahr Ersatzpflanzungen durchgeführt." Und sie betonen die Wichtigkeit des Projekts: "Die zentrale Lage - nur wenige Gehminuten von der wichtigen Infrastruktur wie Apotheke, Bank, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Gemeindeamt, etc. entfernt - wurde bewusst gewählt. Und das bekannte Konzept von 'Senioren Aktiv' ermöglicht es den Senioren und Seniorinnen aktiv am Gemeindeleben teilzuhaben."

Zum Projekt

'Senioren Aktiv' und AURA-Chef Anton Bosch werben mit dem Slogan: "Einen alten Baum verpflanzt man nicht - verbringen Sie Ihren wohlverdienten Lebensabend wie in einem Hotel - zum Preis einer günstigen Mietwohnung." In der Hangernstraße entstehen 33 Wohnungen mit zwei oder drei Zimmern, Gemeinschaftsräume und eine Arztpraxis. Auch seitens des Bauträgers wird versichert: "Nach Fertigstellung der Häuser werden die Freiflächen wieder großzügig begrünt."