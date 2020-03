Alles wird GRÜN!

Am Freitag 13.3. feiern wir im Aichwaldseebad den irischen Nationalfeiertag: St. Patricks Day. Es gibt ein großes irisches Fest mit irischer Musik von den "Soulbrothers" und "Together", Beginn ist um 19.00 Uhr. Darüber hinaus gibt es irische Geschichten, irisches Essen und natürlich irisches Bier! Und da am St. Patricks Day alles grün sein muss sind Christian und Katarzyna Sternad vom Cafe Seerose am Aichwaldsee schon fleißig am Farbmischen...

Die Soulbrothers: unsere bekannten Lokalgrößen Dominik Werginz und Wolfgang Unterlercher!

Neu im Bad: "Together": das sind 3 renommierte Musiker, die sich durch ihre

gemeinsame Liebe zur irischen Musik gefunden haben.

Kreativität und Spielfreude verleihen ihren Interpretationen

einen unverwechselbaren Charakter.

Die irischen Melodien und Rhythmen gehen direkt in Herz und

Beine und werden so zu einem musikalischen Erlebnis.

Mitsingen und Mittanzen ist ausdrücklich erwünscht.



Werner Delanoy E-Gitarre, Voice

Alfi Astei Acoustic-Gitarre, Voice

Alfred Weghofer Cajon, Bluesharp, Voice

Wir freuen uns auf einen rauschenden irischen Abend dürfen Euch herzlich willkommen heißen!

Café Seeroseam Aichwaldsee

Kulturgarten Aichwaldsee auf Facebook

Collage am Plakat (c) Karl Nessmann

Foto "Together": (c) Wener Delanoy

Foto "Soulbrothers": (c) Soulbrothers