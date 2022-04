64 Einsätze absolvierte die Feuerwehr St. Peter am Wallersberg im Jahr 2021. Für heuer ist bereits das Fest geplant.

ST. PETER AM WALLERSBERG. Beim Schlosswirt traf sich die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter am Wallersberg, um bei der Jahreshauptversammlung das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Die Feuerwehr leistete 64 Einsätze – 20 Brand- und 44 Technische Einsätze – mit 493 Einsatzstunden. Mit Übungen, Fortbildungen und sonstigen Tätigkeiten ergeben sich 4.672 Gesamtstunden im vergangenen Jahr.

Ehrenamt für die Sicherheit

Die Feuerwehr mit Kommandant Christian Kassl und Stellvertreter Johannes Grilz hat aktuell 29 aktive, sechs Gastmitglieder und fünf Mitglieder auf Probe. Als Ehrengäste konnten bei der Jahreshauptversammlung Bürgermeister Markus Lakounigg, Gemeinderat Hans Steinacher, Gemeinderat Günter Hanin, Ersatzgemeinderätin Anna Schuster, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Werner Opetnik, Gemeindefeuerwehrkommandant Franz Roscher und Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Patrick Achatz begrüßt werden.

Neben der Präsentation der Leistungsbilanz konnten im Beisein der Ehrengäste auch mehrere Beförderungen und Ehrungen verliehen werden – besondere Ehrungen erhielten Johannes Ladinig für seine 25-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr sowie Phillipp Dischovnik, Josef Karlbauer und Siegfried Mirkac für ihre 40-jährige Tätigkeit.

Planungen laufen

Die Feuerwehr freut sich, heuer wieder ihr großes Sommerfest am Sportplatz in St. Peter am Wallersberg veranstalten zu können und hat bereits einiges geplant: Am 24. Juni werden Marc Pircher und Die Lauser auftreten und am 26. Juni die Ebersteiner Kirchtagsmusi, Oberkrainer Power und Udo Wenders. Karten für das Fest sind bei der Kameradschaft bereits erhältlich.