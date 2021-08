Heute lud die Firma Holc Naturpools zu ihrem alljährlichen Charity-Sommerfest in den Bürgerlustpark.

VÖLKERMARKT. Der Geschäftsführer Herbert Laßnig und seine Ehefrau Beate luden heute zu ihrem mittlerweile traditionellen Charity-Sommerfest, dessen gesammeltes Geld von der Firma verdoppelt und für einen guten Zweck gespendet wird. Dieses Jahr soll der Gesamtbetrag für eine Familie aus Bad Eisenkappel zu Gute kommen, welche in kurzer Zeit sehr viele Schicksalsschläge über sich ergehen lassen musste. Parallel dazu soll mit der Aktion "10.000 Bäume für Südkärnten", in Kooperation mit der Bezirksforstbehörde, die von den Stürmen in Südkärnten zerstörte Wald-Flora wieder aufgeforstet und so zum alten Glanz zurückgeholfen werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Gruppe "Zeitventil". Auch wurden die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt, die von "Diddi" Ronacher zubereitet wurden.

Natur und Umwelt

"Es geht uns letztendlich um die Nachhaltigkeit. In Punkto Umweltschutz benötigen wir eine intakte Natur, was uns auch ein extrem wichtiges Anliegen ist. Auch dass wir die Familie aus Bad Eisenkappel unterstützen, fällt für uns unter das Thema Nachhaltigkeit", verrät Herbert Laßnig.