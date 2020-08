Der Mann wurde nach dem Wespenstich über eine längere Zeitdauer reanimiert, jedoch ohne Erfolg. Der 38-jährige verstarb noch vor Ort.

ST. KANZIAN. Ein 38-jähriger Urlaubsgast befand sich heute Nachmittag gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf seinem Campingstellplatz am Turnersee. Laut Angaben seiner Ehefrau wurde er von einer Wespe in den Rücken gestochen. Durch den Stich erlitt der Mann plötzlich Atemnot und bekam starke Schweißausbrüche. Weitere Urlaubsgäste setzten einen Notruf ab und begannen mit der Reanimation, bis die Rettungskräfte und in weiterer Folge der Rettungshubschrauber C11 eintrafen. Der Mann wurde über eine längere Zeitdauer reanimiert, jedoch ohne Erfolg. Der 38-jährige verstarb noch vor Ort. Die Ehefrau gab an, dass er das letzte Mal vor rund acht Jahren allergisch auf einen Wespenstich reagiert habe. Seitdem wurde er schon mehrmals von eine Wespe gestochen und zeigte keinerlei Anzeichen auf eine allergische Reaktion. Aus diesem Grund habe er auch kein Antiallergikum bei sich gehabt. Die Familie des Mannes wurde vom KID-Team betreut.