Seit etwas mehr als einem Jahr hat Diex eine neue Amtsleiterin. Wir haben sie gefragt, wie es ihr bei der Arbeit geht.

GEMEINDE DIEX. Alexandra Horn arbeitet seit einem Jahr als Amtsleiterin. Ihr Aufgabenbereich umfasst unter anderem die Agenden einer Gemeindeverwaltung, insbesondere die Leitung des Gemeindeamtes und die Führung der gesamten Verwaltung sowie die Dienstaufsicht über alle Dienststellen der Gemeinde.

Werdegang

Horn wurde in Graz geboren und ist teilweise in Graz und Völkermarkt aufgewachsen. "Meine Großeltern väterlicherseits haben in Völkermarkt gelebt und ich war schon als Kind oft hier." Ihre Matura absolvierte die geborene Grazerin am Sacré Coeur in Graz mit Auszeichnung. Danach ging es für die ambitionierte Wahl-Völkermarkterin an die Karl Franzens-Universität in Graz, wo sie ein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen hat. Anschließend absolvierte sie ein Gerichtsjahr. Im Jahr 2011 verlegte sie ihren Lebensmittelpunkt endgültig nach Völkermarkt und arbeitete in der Anwaltskanzlei in Klagenfurt sowie im Bank- und Versicherungswesen.

Guter Rat

Auf die Frage hin, wie sie zu dem Posten der Amtsleitung in Diex kam, antwortet Horn: "Eine Freundin aus Diex meinte damals zu mir: ,Bewirb dich doch. Du wärst genau die Richtige für den Job.' Und ich muss im Nachhinein sagen: Sie hatte wirklich Recht. Das erste Jahr ist für mich wie im Flug vergangen. Und es macht mir immer noch große Freude." Horn ist motiviert, mit ihrem Team auch weiterhin so positiv zusammenzuarbeiten.

Auf der Sonnenseite

"Die Tätigkeit als Amtsleiterin ist sehr abwechslungsreich. Man hat täglich mit netten Menschen zu tun. Und die Landschaft sowie das Wetter heroben sind wirklich traumhaft. Wer möchte nicht vor so einer schönen Kulisse arbeiten? Aber vor allem bin ich sehr stolz auf das fleißige Team hier in der Gemeinde. Wir haben wirklich ein tolles Arbeitsklima trotz stetig steigender Arbeitsflut. Das schätze ich wirklich sehr. Zusammenhalt ist sehr wichtig und hier in Diex wird nicht nur davon geredet, der Zusammenhalt wird wirklich gelebt. Es macht einfach Spaß zu arbeiten, wenn man tolle Kolleginnen und Kollegen hat. Da fällt es dann ein bisschen leichter, wenn sehr viel zu tun ist", meint Alexandra Horn zu den Vorzügen ihres Arbeitsplatzes.

Raus in die Natur

"Ich lebe in Völkermarkt und bin gerne in der Natur unterwegs. Es gibt viele schöne Plätze hier in der Umgebung, da geht mir die Inspiration für Spaziergänge und Ausflüge nicht aus. Es gibt so viele schöne Flecken in Völkermarkt. Aber um ehrlich zu sein hat Diex schon einen besonderen Platz in meinem Herzen. Diese Kulisse und das Wetter sind wirklich wunderschön. Da arbeitet man gerne, wenn man so einen Ausblick hat. Diex ist besonders und wird nicht umsonst als Sonnenort beschrieben", schließt Horn ab.