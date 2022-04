DIEX. Beim Hemma-Pilgerbrunnen vor dem Gemeindeamt finden Besucher eine ganz besondere Glaskugel auf einem Sockel. "Das ist unser alter Heliograph, mit dem früher die Sonnenstunden aufgezeichnet wurden – mittels eines Papierstreifens. Heute funktioniert das alles digital", erklärt Amtsleiterin Alexandra Horn.

Alte Wissenschaft

Bürgermeister Anton Napetschnig erklärt: "Die Kugel mit zehn Zentimetern Durchmesser bündelt die Lichtstrahlen. In der Brennfläche hinter der Kugel sind Papierstreifen mit Zeitmarkierungen angebracht. Bei Sonnenschein brennt die Sonne punktförmig in den Papierstreifen und über den zeitlichen Lauf der Sonne ergeben sich somit Brennlinien. So konnte man die Sonnenstunden berechnen. Seit November 2008 übernimmt die tägliche Messung der Sonnenstunden ein Sonnenscheindauer-Sensor und ersetzt somit den seit 70 Jahren bestehenden Heliographen, der mittlerweile nur noch als Schauobjekt fungiert. Die Messstreifen gibt es in unterschiedlichen Längen entsprechend der Sonnenscheindauer und pro Tag wurde jeweils ein Papierstreifen benötigt. Im Jahr 2021 konnte der Sensor in Diex satte 2.372 Sonnenstunden messen."