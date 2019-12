Am Samstag den 28. Dezember fand der 1. Jauntaler Bauernsilvester im Stiftshof in Eberndorf statt. Die unzähligen Besucher aus dem ganzen Bezirk konnten bei regionalen Köstlichkeiten in uriger Atmosphäre auf das neue Jahr anstoßen. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Rosenheinis.