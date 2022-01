Die Mittelschule Kühnsdorf arbeitet als Testschule mit der "Stiftung Digitale Bildung" zusammen.

KÜHNSDORF. Die Mittelschule (MS) Kühnsdorf setzt seit Längerem einen Schwerpunkt in Informatik. Diesen Montag wurde mit einem Pilotprojekt gestartet: 18 Schüler der zweiten Klassen machen sich in den Fächern Englisch und Mathematik mit der Lernsoftware "Brainix" vertraut. Nach der Projektwoche ist ein längerfristiger Einsatz sowohl im Präsenzunterricht als auch zu Hause geplant. Mit dem Einsatz dieser Lernsoftware ist die MS Kühnsdorf die erste Schule in Österreich, die am Pilotprojekt der deutschen Stiftung "Digitale Bildung" teilnimmt. Lehrer Michael Mistelbauer hat im Oktober einen Beitrag über die Lernsoftware im "Magazin 1" des ORF gesehen und daraufhin "Brainix" getestet.

Motivation

"Brainix ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, selbstständig und differenziert mit individuell zugeschnittenen Aufgaben und Übungen Lernerfolg zu erzielen", erklärt Mistelbauer. Die Software vermittelt den Stoff durch Storytelling – wenn zum Beispiel bei der USA-Erkundung schülergerechte Themen aus dem amerikanischen Alltag aufgegriffen werden oder eine Mathematik-Lektion in eine Geburtstagsparty eingebettet wird: „Die Software motiviert zum Lernen, indem sie sich an den Bedürfnissen und Wünschen der Lernenden orientiert."

Mathe und Englisch

Gemeinsam mit den Lehrerinnen Petra Machne und Sophia Lafer für Mathematik und Englisch, die auch Informatik an der Mittelschule unterrichten, bildete Mittelbauer eine Projektgruppe. Man kam zu dem Schluss, dass die Lektionen in Mathematik und Englisch gut zum Lehrplan der zweiten Klassen der Mittelschule passen.

Computer-Kenntnisse

Die Schule ist seit 20 Jahren als ECDL-Schule für den Computerführerschein zertifiziert. Direktorin Erika Knellwolf freut sich, dass „die Mittelschule Kühnsdorf wieder einmal eine Vorreiterrolle übernimmt und durch ,Brainix' ihren Informatikschwerpunkt auch auf die Fächer Mathematik und Englisch übertragen kann“.