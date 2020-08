Maskenbildnerin Dorena Jernej zeigt wie das perfekte Make-Up für Maskenträger gelingt.

ST. KANZIAN. Bei einem schlichten Alltags-Make-Up werden entweder die Augen oder die Lippen betont. Aufgrund der Maskenpflicht, die seit Kurzem wieder in Österreich in Kraft ist, werden die Lippen zum Beispiel beim Einkaufen aber von dem Mundschutz bedeckt. Maskenbildnerin Dorena Jernej rät deshalb, ein paar Minuten mehr in das Augen-Make-Up zu investieren.

Sonnenschutz nicht vergessen

Acht Jahre lang hat Dorena Jernej als Maskenbildnerin an der Wiener Staatsoper gearbeitet und konnte dort viel Erfahrung sammeln. Aufgrund der aktuellen Covid19-Situation erhält die St. Kanzianerin derzeit immer häufiger Anfragen, wie das perfekte Make-Up trotz Mundschutz gelingt.

Sonnenschutz ist im Sommer sehr wichtig und sollte auch trotz Maske weiterhin im ganzen Gesicht getragen werden. "Auch, wenn die Masken die Hälfte des Gesichts verdecken, sollte dennoch bevor man sich schminkt Sonnenschutzmittel aufgetragen werden", empfiehlt Dorena Jernej. Als nächstes eine matte Foundation auftragen. Jernej rät deshalb zur matten Foundation da diese unter der Makse besser hält als eine glowy Foundation hält. "Diese dann eventuell noch mit losem transparent Puder fixieren."

Fokus liegt auf den Augen

Für die Lippen empfiehlt die Maskenbildnerin Liquid Lippenstifte, da sie antrocknen und unter der Maske nicht verschmieren. "Die Maske verdeckt die Hälfte des Gesichtes, vor allem das Lächeln geht verloren. Mein Tipp deshalb: Lieber ein paar Minuten mehr in das Augen-Make-Up. investieren." Ein Lidstrich oder ein sanftes Smokey Eye können auch zu einem leichten Alltags-Make-Up getragen werden. "Um alles zu fixieren kann man, je nach Wunsch, auch noch ein Setting Spray verwenden."

---------------------------------------------------------

ZUR SACHE: Materialien