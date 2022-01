Es muss eine böse Überraschung gewesen sein, die Schülerinnen und Schüler, sowie insbesondere das Personal des Schulkomplexes in Griffen heute betrachten mussten. Durch einen Vandalenakt entstand großer Schaden.

GRIFFEN. Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 23. Dezember vergangenen Jahres bis 10. Jänner diesen Jahres die Gebäude des Schulkomplexes in Griffen (Bezirk Völkermarkt), in dem die NMS und die Volksschule etabliert sind.

Groß angelegter Vandalenakt

Die Täter schlugen die aus Wärmedämmplatten bestehende Außenfassade mit unbekannten Werkzeugen ein, traten mit den Füßen gegen diese, rissen Dachrinnen, Fallrohre und Blitzableiter aus den Verankerungen und brachen diese ab. Der dadurch verursachte Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge in etwa 20.000 Euro.