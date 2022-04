Am Wochenende kam es in Kärnten zu einem dreisten Diebstahl. Dabei brachen die Täter in einen geparkten PKW ein und stahlen, was sie finden konnten.

VÖLKERMARKT. Aus einem zum Parken versperrt abgestellten Firmen-PKW stahlen Täter am Wochenende im Stadtgebiet von Völkermarkt mehrere Gegenstände.

Über 1000 Euro Schaden

Gestohlen wurden unter anderem ein Trennschleifer und ein Nivelliergerät. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt rund 1.500 Euro. Die Täter sind immer noch unbekannt