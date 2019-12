Bekannte Persönlichkeiten aus dem Bezirk verraten, wie sie heuer den Heiligen Abend verbringen.



BEZIRK VÖLKERMARKT. Leiter des Volksgruppenbüros des Landes und Musiker Peter Karpf, Model und Schauspielerin Larissa Marolt, Musiker Andreas Hinker und Ruderin Magdalena Lobnig sprechen über Weihnachten.

Singen im Seniorenzentrum

"Weihnachten verbringe ich heuer zu Hause in Griffen", verrät Peter Karpf. Gemeinsam wird am 25. Dezember gefeiert. "Für mich ist es das Schönste, wenn wir an den Feiertagen alle zusammenkommen und das Haus voller Familie ist." Am 24. Dezember besucht Karpf seine Mutter im Seniorenzentrum in Völkermarkt. "Es ist mittlerweile bereits zur Tradition geworden, dass ich dort dann auch eine Stunde lang mit den Bewohnern musiziere und Weihnachtslieder singe."

Peter Karpf musiziert am 24. Dezember im Seniorenzentrum in Völkermarkt.

Foto: Peter Just

Ruhe und gutes Essen

Auch Model und Schauspielerin Larissa Marolt wird die Weihnachtsfeiertage zu Hause am Klopeiner See verbringen. "Das Schönste sind für mich die Ruhe und das gute Essen. Ich freue mich auch darauf, meine Eltern und Geschwister wiederzusehen", so Marolt. Der Heilige Abend wird bei den Marolts im engsten Familienkreis gefeiert. "Am ersten Weihnachtstag kommen dann die Verwandten, Paten und lieben Freunde zu Besuch. Das ist jedes Jahr besonders schön."

Larissa Marolt freut sich auf ruhige Tage im Kreise der Familie.

Foto: ARD

Fest der Familie

Für den Musiker Andreas Hinker ist Weihnachten das Fest der Familie. "Dieser Tag gehört nur meiner Frau und meinen beiden Kindern. Was mir ganz wichtig ist, ist kein Smartphone-Alarm, auch nicht SMS oder WhatsApp, am Heiligen Abend", erklärt Hinker. Gefeiert wird in Wasserhofen. "Ein Winter-Spaziergang tagsüber gehört ebenso zu Weihnachten wie das traditionelle Weihräuchern. Wir freuen uns auf das Christkind und genießen die Zeit bei gutem Essen."

Für Andreas Hinker steht zu Weihnachten die Familie im Mittelpunkt.

Foto: Peter Riedler

Selchwürste und Sauerkraut

Magdalena Lobnig verbringt Weihnachten zu Hause. "Dieses Jahr war sehr anstrengend. Deshalb genieße ich jeden Tag daheim." Bei den Lobnigs wird Weihnachten seit einigen Jahren nicht mehr im klassischen Stil gefeiert. "Geschenke gibt es nur bei Bedarf. Ansonsten wird gemeinsam gegessen und geredet." Klassisch ist dafür das Abendessen. "Es gibt Selchwürste und Sauerkraut. So muss niemand lange hinter dem Herd stehen."