Zu einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen kam es am Montag im Gemeindegebiet von Ruden.



RUDEN. Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte am Montag gegen 12:20 Uhr seinen Pkw auf der Gemeindestraße von Lippitzbach kommend in Richtung Ruden. In einer Rechtskurve kam er im Gemeindegebiet von Ruden aus einer Unachtsamkeit auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 51-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt.

Verletzt

Beide Lenker wurden leicht verletzt. Der 51-jährige wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Der 39-jährige nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Beide Alkotests verliefen negativ. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.